%%%Mercedes-AMG Petronas Motorsport begrüßt TIBCO als offiziellen Partner%%%

Das Formel 1-Team Mercedes-AMG Petronas Motorsport holt TIBCO Software Inc, ein US-amerikanisches Unternehmen für Integration, API-Management und Analytik, als neuen Partner an Bord. Der Software-Hersteller aus Palo Alto/Kalifornien versorgt das Team mittels der TIBCO Insight Plattform mit Know-how im Bereich fortschrittlicher Analytik. Zudem wird das TIBCO-Logo auf den Helmen von Lewis Hamilton und Valtteri Bottas zu sehen sein.

"Wir sind hocherfreut, TIBCO im Mercedes-AMG Petronas Motorsport Team begrüßen zu dürfen", sagt Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff. "Um im Motorsport an der Spitze zu bleiben, muss man sich ständig neu erfinden und schnell Entscheidungen treffen können, die auf fundierten Informationen und Urteilen beruhen. Die Arbeit mit der TIBCO Insight Plattform ermöglicht es uns, unsere Performance in diesen Bereichen zu optimieren. Davon profitieren nicht nur unsere strategischen Entscheidungen an der Rennstrecke, sondern auch unsere Arbeitsprozesse in der Fabrik."

Und Murray Rode, Geschäftsführer von TIBCO ergänzt: "Diese Partnerschaft vereint zwei Gleichgesinnte, die sich beide Spitzenleistungen durch Innovation verschrieben haben, und die die Maxime teilen, Weltklasseprodukte und Dienstleistungen abzuliefern. Wir freuen uns auf die Formel 1-Saison 2017. Sie bietet uns eine einzigartige Möglichkeit, die Power unserer fortschrittlichen Analytik-Technologien zu zeigen, indem wir einen Beitrag zu den Erfolgen von Mercedes-AMG Petronas Motorsport in einem so eng umkämpften und dynamischen Sport leisten."