%%%Neue Agentur Football Total steigt ins internationale Geschäft ein%%%

Sebastian Wirtz und Sebastian Koch, ehemalige Kollegen bei der Münchner Agentur actori, haben zu Beginn dieses Jahres die Football Total ISM GmbH gegründet. ISM steht für International Sports Management. Die Sportsparte von actori gehört seit dem 1. Januar 2016 zu Repucom, einem weltweiten Beratungs- und Forschungsunternehmen im Sport- und Entertainmentbusiness. Nun haben Wirtz und Koch eine eigene Vermarktungsagentur ins Leben gerufen, die sich auf dem internationalen Parkett bewegt. So zählen zu den Zielmärkte von Football Total die USA, China, Vietnam und Indien.

"Das Thema Internationalisierung bewegt den deutschen Profifußball derzeit wie kaum ein anderes. Doch wenn man einmal etwas genauer nach Strukturen, Strategien und klaren Konzepten schaut, stellt sich schnell heraus, dass das Thema bei vielen Clubs noch in den Anfängen steckt. Dies wollen wir ändern – sowohl für die großen Player mit internationalem Renommee, als auch für kleinere Clubs über gezielte Nischenstrategien und Grassroots-Ansätze", erklärt Koch, Der 36-Jährige hatte zuvor die Vermarktungsgesellschaft des Bayerischen Golfverbandes, die Bayerische Golfsport-Marketing GmbH, mit aufgebaut, ehe er zur Sportmarketing-Agentur Match IQ in Hamburg wechselte.

Wie Wirtz und Koch vermelden wurde das erste Projekt von Football Total bereits vor Gründung im vergangenen Jahr mit dem Vietnamesischen Fußball-Verband und der eigens dafür in Hanoi angesiedelten Football Total LTD. umgesetzt. Mit dem Auftrag, durch deutsches Fußball-Know-How die Strukturen des vietnamesischen Fußballs nachhaltig zu verbessern, sei mit Hans-Jürgen Gede ein deutscher technischer Direktor in die Verbandsspitze integriert worden, so die beiden Gründer. Weitere Projekte laufen nach eigenen Angaben in China, Vietnam und Argentinien. Langfristig sei es das Ziel, mit grenzüberschreitenden Projekten und Veranstaltungen auch eigene Rechte aufbauen.

"Wir vereinen langjährige Expertise aus sportspezifischer Strategieberatung sowie deutsche Mentalität und Arbeitsauffassung mit der interkulturellen Kompetenz unserer lokalen Partner. So wollen wir unseren Kunden helfen, entscheidende Wettbewerbsvorteile in ihren Internationalisierungsaktivitäten zu erzielen", so Sebastian Wirtz. Der 39-Jährige hat im Rahmen seiner beruflichen Laufbahn die Marke B2RUN zu Europas größter Firmenlaufserie ausgebaut und gründete im Anschluss mit Partnern die yoursportswear GmbH (jetzt DEE GmbH).

Sebastian Wirtz (Foto: Football Total)

Football Total mit Sitz in Köln arbeitet mit Profi-Clubs, Ligen, Verbänden, Unternehmen/Sponsoren, aber auch mit einzelnen Sportlern zusammen. Aktuelles Projekt: Football Total organisiert die Vorbereitung der vietnamesischen und der argentinischen U20 Nationalmannschaften auf die FIFA U20 WM 2017.