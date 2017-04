%%%Skoda kehrt als Sponsor zum Deutschen Eishockey-Bund zurück%%%

Der tschechische Auto-Bauer Skoda ist dem Eishockey-Sport bereits seit langen Jahren als Sponsor verbunden. Nun wird die Sponsoring-Verbindung zwischen der Volkswagen-Tochter und dem Deutschen Eishockey-Bund mit Sitz in München wieder aufgefrischt. Ab sofort rüstet Skoda den DEB mit 19 hochwertigen Fahrzeugen aus, die im DRIVE.Volkswagen Group Forum in Berlin an den DEB-Präsidenten Franz Reindl übergeben wurden. Von 2006 bis 2010 war Skoda schon einmal als DEB-Sponsor aktiv. Skoda erhält im Rahmen der Partnerschaft den Titel „Offizieller Automobilpartner des Deutschen Eishockey-Bundes und der deutschen Nationalmannschaft“. Die Kooperation sichert Skoda Werbeexklusivität als Automobilhersteller. Außerdem umfasst das Engagement auch die Präsenz auf allen Drucksachen und Kommunikationskanälen im Rahmen der Länderspiele des Verbandes. Herzstück der Partnerschaft ist die Integration des Skoda-Logos auf den Trikots der deutschen Nationalmannschaft sowie zentral im Mittelkreis beim Deutschland Cup und allen Heim-Länderspielen.

"Wenn die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft künftig aufs Eis geht, ist Skoda hautnah mit dabei", erklärt Frank Jürgens, Sprecher der Geschäftsführung der ŠKODA AUTO Deutschland GmbH, bei der offiziellen Übergabe der Fahrzeug-Flotte an den DEB. "Eishockey ist ein faszinierender Sport, dem sich Skoda seit einem Vierteljahrhundert international verschrieben hat. Durch die neue Partnerschaft mit dem Deutschen Eishockey-Bund unterstützt unsere Marke die besten Profis und Nachwuchstalente auch in Deutschland. Es freut uns sehr, dass wir auf diese Weise unser langjähriges Eishockey-Engagement weiter ausbauen können."

Franz Reindl, DEB-Präsident: "Ich bin sehr stolz auf diese Kooperation. Skoda ist eine weltbekannte und hochattraktive Marke, die sich bereits seit 25 Jahren mit großem Engagement auf der internationalen Eishockeybühne bewegt. Dieser Auftritt sucht in der Sport- und Sponsoringwelt seinesgleichen. Wenn wir uns im deutschen Eishockey so entwickeln wie die Skoda Autos und die Weltmeisterschaften in den vergangenen Jahren, dann kommen wir unseren Zielen im Powerplay 26-Konzept noch etwas schneller näher. Eine essentielle Unterstützung ist die neue Partnerschaft auf jeden Fall, denn unsere Vereinsbetreuer werden die Fahrzeuge nutzen, um deutschlandweit gezielt in den Nachwuchsabteilungen der Vereine zu arbeiten und zu unterstützen."