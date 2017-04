%%%Kulturkreis im BDI: Aus AK Kultursponsoring wird AK Kulturförderung%%%

Der Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI e. V., Berlin, benennt seinen 1996 gegründeten "Arbeitskreis Kultursponsoring" in "Arbeitskreis Kulturförderung" um. In den vergangenen Jahren sei deutlich geworden, dass der bisherige Name nicht mehr voll umfänglich die Arbeit des Arbeitskreises abbilde, da sich inzwischen die Formenvielfalt unternehmerischer Kulturförderung neben dem klassischen Sponsoring enorm erweitert habe, so der BDI. Die Umbenennung trage dieser Entwicklung Rechnung.

Der Arbeitskreis Kulturförderung (AKF) ist ein Netzwerk aus rund 65 Unternehmen und unternehmensnahen Stiftungen, die operative Kulturförderung in ihre Unternehmenskultur integriert haben. Seine Mitglieder tauschen sich branchenübergreifend zu Zielen und Rahmenbedingungen der unternehmerischen Kulturförderung aus und beziehen dabei alle Formen des Engagements ein: von Sponsoring, Corporate Volunteering, operativen Kulturangeboten über Public-private-Parnerships bis hin zum klassischen Mäzenatentum.