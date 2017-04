Frankreichs Ligue 1 bekommt einen Namesnsponsor

%%%Frankreichs Ligue 1 bekommt einen Namesnsponsor%%%

Die französische Fußball-Liga wird künftig den Namen Ligue 1 Conforama tragen. Der Möbel-Konzern Conforama, der mit knapp 30 Filialen in sieben Ländern aktiv ist und 2016 einen Umsatz in Höhe von 3,5 Milliarden Euro erwirtschaftete, hat sich das sogenannte "namning right" gesichert. In der französischen Presse ist von einem Honorar zwischen sieben und zehn Millionen Euro pro Jahr / Saison die Rede.

zurück

( ) 21.04.2017

Druckansicht

Artikel empfehlen