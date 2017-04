%%%Karton.eu bleibt dem FC Energie Cottbus als Hauptsponsor erhalten%%%

Beim einst erstklassigen und seit Mitte 2016 viertklassigen Fußball-Team FC Energie Cottbus kehrt in Sachen Sponsoring wieder Stabilität ein, nachdem der Energie-Anbieter Neutrino durch ein millionenschweres Angebot für Aufsehen gesorgt hatte. Der amtierende Trikotsponsor IPS Karton.eu GmbH & Co. KG aus Spremberg bleibt weiter an Bord und wird die Cottbuser Kicker bis 2020 als Trikotsponsor begleiten. Bei dem Deal spielte die Sportmarketing-Agentur Infront Germany eine wesentliche Rolle.

Mathias Jäckel, Geschäftsführer der IPS Karton.eu GmbH & Co. KG zeigt sich erfreut über die Weiterführung des Engagements: "Die Bedeutung des FC Energie für Cottbus und die Region ist enorm und nicht von der Ligazugehörigkeit abhängig. Das Ziel ist es, den Profifußball zurück in die Lausitz holen. Für diese Mission stehen wir dem FC Energie langfristig als Partner zur Seite und sichern dem Verein damit nachhaltig unsere Unterstützung zu."

"Wir sind ungemein stolz, die bereits seit drei Saisons laufende verlässliche und angenehme Zusammenarbeit mit karton.eu fortsetzen zu können. Karton.eu passt zu unserem Verein und steht wie der FC Energie selbst für Bodenständigkeit und Heimatverbundenheit. Dieser langfristige Vertrag gibt uns in vielerlei Hinsicht Planungssicherheit und soll zudem eine Signalwirkung für die Zukunft haben. Wir sind sehr dankbar für diese Wertschätzung des von uns eingeschlagenen Weges", erklärt Michael Wahlich, Präsident des FC Energie Cottbus.



Marco Sautner, Geschäftsführer von Infront Germany ergänzt: "Dass karton.eu dem FC Energie Cottbus für drei weitere Jahre treu bleibt, ist ein deutliches Zeichen für den bisherigen Erfolg der Zusammenarbeit. Zumal eine solch langfristige Partnerschaft in der Regionalliga nicht alltäglich ist. Daher freuen wir uns sehr, einen so starken Partner aus der Region auch weiterhin an der Seite und auf der Brust des FC Energie zu sehen."