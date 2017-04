%%%eSports: SK Gaming vertraut auf Lagardère Sports%%%

Der Bereich eSports gewinnt rasant an Bedeutung - auch in Sachen Sponsoren-Gewinnung. Die Sportmarketing-Agentur Lagardère Sports kann binnen weniger Monate jetzt ihren dritten Coup verkünden: SK Gaming setzt ab sofort auf die Vermarktungspower von Lagardère. SK Gaming zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten eSports-Teams weltweit und ist neben Counter Strike auch in Hearthstone und Vainglory aktiv. Für Lagardère Sports ist die Zusammenarbeit mit SK Gaming der nächste große Schritt im eSports Markt, da nun das erste Team außerhalb von League of Legends unter Vertrag genommen wurde.

1997 als Schroet Kommando gegründet zählt SK Gaming zu den Pionieren in der eSports-Szene. Sie schlossen als erstes Team in Deutschland Verträge mit Sponsoren und nahmen kurz darauf erstmalig Spieler unter Vertrag. Seit Gründung hat die Organisation mehr als 60 große Titel gewonnen. Derzeit ist SK Gaming mit drei Teams bei professionellen eSports-Wettkämpfen im Rennen. Das CS:GO Team gewann im vergangen Jahr zwei Weltmeister-Titel in Folge.

"Lagardère ist für uns in doppelter Hinsicht ein perfekter Partner. Zum einen bringen sie durch ihre herausragende Arbeit im traditionellen Sport Erfahrungen ein, von denen SK Gaming in vielen Bereichen profitieren wird. Zum anderen, und das ist uns besonders wichtig, identifiziert sich Lagardère zu hundert Prozent mit unseren Teams und versteht unsere einmalige Geschichte im eSports. Wir sind stolz, einen so starken Partner gefunden zu haben und freuen uns darauf, gemeinsam unsere Vision von SK Gaming weiter voranzubringen", erklärt SK Alexander Müller, Managing Director von SK Gaming.

"Mit SK Gaming verbindet uns nicht nur der Pioniergeist, sondern auch das Verständnis und die Begeisterung eSports weiter zu etablieren. Die Organisation überzeugt durch ihre sportlichen und wirtschaftlichen Erfolge und eine herausragende Fanbase. Gerade Counter Strike sehen wir aufgrund der enthusiastischen Community und der schnellen und taktisch geprägten Ausrichtung der Matches als sehr spannende Vermarktungsplattform an. Neben Counter Strike können wir unseren Partnern mit Hearthstone und Vainglory sogar noch zwei weitere eSports Titel als Plattform für Sponsoring und Storytelling anbieten. Umso mehr freuen wir uns auf die Herausforderung SK Gaming bei der Vermittlung von spannenden Partnerschaften sowie der Professionalisierung ihrer Teams und der Organisation zu unterstützen", sagt Robert Müller von Vultejus, Managing Director bei Lagardère Sports Germany GmbH.