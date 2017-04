%%%JAKO bleibt Ausrüster beim Schweizer Erstligisten FC St. Gallen%%%

Die am 9. Nov. 1989 von Rudi Sprügel gegründete Sportartikel-Firma JAKO mit Sitz in Hollenbach hat den bestehenden Ausrüster-Vertrag mit dem Schweizer Erstligisten FC St. Gallen um weitere drei Jahre verlängert. Der JAKO-Gründer und Vorstandsvorsitzende Rudi Sprügel erklärt: "Wir haben enge Beziehungen in die Region St. Gallen. Unter anderem sitzt unser Tochterunternehmen JAKO SCHWEIZ AG in Rorschacherberg am Bodensee. Von dort sind es nur 20 Kilometer bis zum Stadion des FC St. Gallen. Deshalb war es vor neun Jahren logisch, den Verein als erstes JAKO-Team in der Schweiz auszurüsten. Jetzt verlängern wir diese Partnerschaft bereits zum dritten Mal und bekräftigen damit, dass wir noch viele weitere Jahre erfolgreich zusammenarbeiten wollen."

Pascal Kesseli, CEO der FC St. Gallen Event AG, freut sich über die langjährige Partnerschaft: "Wir sind glücklich, JAKO auch weiterhin als treuen Partner an unserer Seite zu haben und freuen uns, die erfolgreiche Zusammenarbeit fortzuführen. Das gibt uns einerseits Planungssicherheit. Auf der anderen Seite schätzen wir die Flexibilität von JAKO und die damit verbundene Möglichkeit, uns im Design von Merchandising-Produkten und vor allem unserer Trikots einbringen zu dürfen."

Zusammen mit dem Verein werden wir auch für die kommende Saison gemeinsam eine individuelle Kollektion entwerfen. Christoph Rohmer aus unserem Team Sponsoring und Promotion sagt: "Ich freue mich auf mindestens drei weitere Jahre guter Zusammenarbeit, in der wir die Profis des FC St. Gallen gewohnt schnell und zuverlässig ausrüsten werden. In enger Kooperation erarbeiten wir individuelle Trikots und Fanartikel, welche den Verein und seine Historie repräsentieren."