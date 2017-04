%%%LIQUI MOLY wird offizieller Sponsor der IIHF Eishockey-WM 2017%%%

Die deutsche Motorenöl-Marke LIQUI MOLY krönt ihr Wintersport-Engagement mit dem Auftritt als offizieller Sponsor bei der IIHF Eishockey Weltmeisterschaft, die vom 5. bis 21. Mai 2017 in der LANXESS Arena in Köln und der AccorHotels Arena in Paris ausgetragen wird. Den Deal hat die Sportmarketing-Agentur Infront Sports & Media eingefädelt. Die Wanda-Sports-Tochter mit Stammsitz im schweizerischen Zug ist der exklusive Medien- und Marketing-Partner der Internationalen Ice Hockey Federation IIHF.

Der Ulmer Motorenöl-Hersteller LIQUI MOLY erhält als offizieller Sponsor in beiden Arenen eine prominente Werbefläche auf einer TV-relevanten Bande hinter dem Tor. Darüber hinaus wird das Logo des Unternehmens auf offiziellen Druckmaterialien, auf der IIHF-Web-Seite sowie in Video-Spots vor Ort eingebunden. Abgerundet wird das Sponsoring-Paket mit einem Hospitality-Kontingent und weiteren Werbe- und Aktivierungsmaßnahmen.

Peter Baumann, Marketingleiter bei LIQUI MOLY: "Die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft ist das letzte ganz große internationale Wintersportevent in dieser Saison. Das Teilnehmerfeld setzt sich aus Nationen zusammen, die für uns sehr wichtige Märkte darstellen. Russland ist unser mit Abstand größter Exportmarkt und Nordamerika ist der Markt für uns, in dem wir stark wachsen wollen und riesiges Potential sehen. Und in all diesen Ländern ist Eishockey sehr populär oder sogar Nationalsport. Damit lernen LIQUI MOLY Millionen von Zuschauern kennen, die wir mit unseren Motorsport-Engagements nicht erreichen würden."

Bruno Marty, Executive Director Winter Sports bei Infront: "Für das kommende Großereignis in Köln und Paris erwarten wir ein Spektakel der Extraklasse: Zum ersten Mal finden die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaften in der französischen Hauptstadt Paris statt und die LANXESS Arena in Köln ist das größte Stadion Westeuropas. Die Marke LIQUI MOLY wird dabei während zwei Wochen in mehr als 160 Ländern zu sehen sein – eine außergewöhnlich gute Werbemöglichkeit."