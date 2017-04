%%%Versicherer Allianz holt Club an der Alster in seine Sportfamilie%%%

Der Club an der Alster e.V. und der Versicherungskonzern Allianz haben eine weitreichende Partnerschaft geschlossen. In Rahmen der frischen Kooperation soll auf dem Gelände des Traditionsclubs ein modernes Stadion entstehen, das den Namen 'Allianz Court' tragen wird.

Im Club an der Alster wird vor allem Hockey auf höchstem Niveau gespielt (aber auch Tennis). Das gemeinsame Projekt mit der Allianz ist Teil der Strategie 'Active City' der Stadt Hamburg. Manfred Boschatzke, Direktor Marke & Sponsoring bei der Allianz Deutschland, sagt: "Wir wollen mit unserem Know-how als Partner und Versicherer des Sports von Beginn an die Entwicklung und Planung des 'Allianz Courts' aktiv begleiten. Wir sehen uns dabei nicht nur als Namensgeber, sondern eröffnen dem Club, Teil einer internationalen Sportfamilie zu werden."

Die Kooperation umfasst insbesondere die Förderung des Leistungs- und Nachwuchssports. "Mit der Allianz haben wir einen Partner gefunden, der unsere Idee eines modernen und zukunftsorientierten Sportclubs für unsere Mitglieder unterstützt", sagt der Erste Vorsitzende des Vereins, Thomas Wiedermann. "Wir glauben gemeinsam an die Sportstadt Hamburg. Mit dem 'Allianz Court' soll eine Heimat für unsere Mannschaften und weitere Hamburger Top-Teams geschaffen werden." Dabei wird die Allianz als Partner des neuen Leistungssportzentrums im 'Der Club an der Alster e.V.' fungieren. Die sogenannte Allianz Sport Akademie wird in die neue Arena integriert und jungen Leistungssportlern einen Mix an Trainingsmöglichkeiten und Ausbildung bieten.

Andreas Schmid, Repräsentant der Allianz Deutschland in Hamburg, erklärt: "Die Förderung von Nachwuchstalenten liegt uns sehr am Herzen. Die 'Allianz Sport Akademie' bildet das Fundament dafür. Und im Rahmen unserer Ausbildungskooperation mit dem Club ermöglichen wir jungen Leistungssportlern die Vereinbarkeit von Beruf und Leistungssport. Die Partnerschaft mit dem Club an der Alster und der 'Allianz Court' sind unser Bekenntnis für die Stadt und ihre Menschen."