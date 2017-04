%%%Sparkasse Dresden verlängert Sponsorship bei Dynamo Dresden%%%

Die Ostsächsische Sparkasse Dresden bleibt für weitere zwei Jahre der SG Dynamo Dresden als Exklusiv-Partner erhalten. Das zur Spitzengruppe der Sparkassen in Deutschland gehörende Bankhaus verlängerte sein seit 2009 bestehendes Sponsoren-Engagement bis 30. Juni 2019.

"Wir sind stolz darauf, dass wir als langjähriger Sponsor ins zehnte Jahr unserer Partnerschaft mit der SG Dynamo Dresden gehen werden", erklärt Joachim Hoof, Vorstandsvorsitzender der Ostsächsischen Sparkasse Dresden. "Verlässlichkeit und Vertrauen sind tief in unserer Unternehmensphilosophie verankert, zwei Werte, die in der Partnerschaft mit Dynamo Dresden seit Anbeginn von beiden Seiten gelebt werden. Die Sportgemeinschaft hat in den zurückliegenden Jahren eine beachtliche Entwicklung genommen, über die wir uns als treuer und strategischer Partner sehr freuen und die wir auch künftig eng begleiten und weiter vertiefen wollen."



"Die Ostsächsische Sparkasse Dresden ist mit mehr als 600.000 Kunden Branchen-Marktführer und eines der wichtigsten Unternehmen in unserer Region. Als langjähriger, vertrauensvoller und zuverlässiger Partner ist die Sparkasse seit acht Jahren ein essenzieller Bestandteil der dynamischen Sponsorenfamilie", stellt Dynamos kaufmännischer Geschäftsführer Michael Born fest. "In der gelebten Partnerschaft haben wir gemeinsam erfolgreich auf strategische Ziele hingearbeitet und wollen dies auch künftig tun. Deshalb freuen wir uns sehr, die enge Zusammenarbeit mit der Ostsächsischen Sparkasse für weitere zwei Jahre fortzusetzen und weiter auszubauen."



"Wir freuen uns darüber, dass die Ostsächsische Sparkasse Dresden das langjährige Engagement mit der SG Dynamo Dresden insgesamt nicht nur um zwei Jahre verlängert, sondern als klares Bekenntnis der Partnerschaft sogar noch ausbaut", ergänzt Maik Hägner, Abteilungsleiter Lagardère Sports Germany Team Dynamo Dresden. "Neben ihrem Engagement als Hauptsponsor unserer Nachwuchs Akademie ist und bleibt die Sparkasse auch in Zukunft ein sehr wichtiger Partner und Sponsor des Vereins. Wir sind davon überzeugt, dass diese Partnerschaft auch in den kommenden zwei Jahren echte Mehrwerte für alle Beteiligten bietet."

Das von Lagardère Sports Germany vermittelte Sponsoring-Paket beinhaltet unter anderem das Namensrecht des Sparkassen-Familienblocks – ein Bereich im Stadion der als Nichtraucher-Bereich besonders familienfreundlich gestaltet ist. Hinzu kommen noch Präsenzen auf der LED-Videobande sowie das Recht zum Vertrieb der offiziellen Dynamo-Kreditkarte durch die Ostsächsische Sparkasse Dresden.