%%%ZUFALL logistics Group bleibt Top-Sponsor bei der BG Göttingen%%%

Der Basketball-Bundesligist BG Göttingen hat den Sponsoring-Vertrag mit dem langjährigen Partner ZUFALL logistics group verlängert. Das 1928 gegründeten Speditions-Unternehmen mit Stammsitz in Göttingen ist weltweit aktiv und erzielte mit knapp 2.000 Beschäftigten einen Umsatz von rund 300 Millionen Euro (2016). Insgesamt wurden via ZUFALL im vergangenen Jahr über 4, 6 Millionen Sendungen "bewegt". Bei den "Veilchen" (Spitzname der BG Göttingen) engagiert sich ZUFALL besonders im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit. Mit dem Sponsoring unterstreicht das Unternehmen nicht nur die Verbundenheit mit der Region, sondern auch den Team-Play-Gedanken.

"Die ZUFALL logistics group ist schon seit mehr als zwei Jahrzehnten Partner des Göttinger Basketballs. Kontinuität ist für uns neben der Größe des Sponsors sehr wichtig. Nur die verlässlichen Partner ermöglichen uns eine mittel- und langfristig erfolgreiche Arbeit", erklärt BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen. "Die ZUFALL logistics group lebt diese Partnerschaft und ist so auch Vorbild für andere Sponsoren."

"Werte wie Leidenschaft, Wille, Leistungsbereitschaft und Teamwork hat unser Unternehmen mit der BG Göttingen gemeinsam. Das Engagement unterstreicht unser Image als Teamplayer. Zudem ist unser langjähriges Sponsoring ein aktives Bekenntnis zur Stadt und Region Göttingen", sagt Jörg Rotthowe, Niederlassungsleiter der ZUFALL logistics group in Göttingen.

"Uns liegt aber auch die Förderung von Kindern und Jugendlichen sehr am Herzen – die Hälfte unseres finanziellen Beitrags fließt in die Veilchen-Nachwuchsarbeit. Das ist ein wichtiger Bestandteil unserer regionalen ,Kinder sind unsere Zukunft’-Projekte. Zudem verstärkt die Partnerschaft mit der BG unser positives Image als Arbeitgeber, was sich unter anderem bei unserem Azubi-Recruiting auszahlt", ergänzt Thomas Drochelmann, Bereichsleiter Innovationen/Marketing bei der ZUFALL logistics group.